R1 messieurs: une série de 14 et du changement dans l’air à Loyers et Andenne

Les Cinaciens, candidats surprise aux play-off cette saison, ont eux aussi pas mal transféré, avec trois arrivées. "On cherchait un poste 5 pour aider Malliar sous l’anneau et nous l’avons trouvé en la personne de Marvins Wutukidi, précise Yohan Balthazar. On récupère également Alexis Husson, parti une saison à Belgrade. On pourra également compter sur Rémy Lecoutre du centre AWBB, qui joue au poste 3 ou 4. Je suis content des transferts, nous aurons une équipe bien balancée. Nous serons toujours dans la peau de l’outsider."

À Andenne, les Oursons ont dû faire face à des grands changements au niveau du noyau. Les frères Vanonverschelde, Florian Gailly et Julien Delahaut ont cédé leur place aux frangins Rémy, Didi Kisenga et Arnaud Otte. "Julien Marée sera avec nous jusqu’en octobre, avant de partir plusieurs semaines en Angleterre, précise Pierre-Philippe Baeken. Je suis content des transferts effectués, nous avons ciblé des profils qui manquaient dans l’équipe, notamment avec Théo Rémy qui est un pur shooter, et Didi qui est un véritable poste 5 de 2 mètres. On a clairement gagné en expérience."

À noter que la R1 ne sera plus divisée en trois poules, comme c’était le cas cette saison. Les 14 équipes joueront les matches en aller-retour, avant de disputer les play-off.