Mettet renaît de ses cendres… 60 ans après

Celui qui sera président du nouveau club a tenté de récupérer le matricule auprès de l’AWBB. "Malheureusement, ils ne l’ont pas retrouvé… On en a un tout nouveau, qui nous a été donné ce mardi."

Créer un tout nouveau club demande beaucoup de boulot. Mais Mathieu Gelfo ne manque pas d’idées. "Étant joueur de basket, quand j’ai emménagé à Mettet, je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun club entre Profondeville et Fraire, ajoute-t-il. Je me suis renseigné et la commune est plutôt demandeuse pour accueillir un club de basket. Nous avons donc créé l’ASBL, qui devrait être publiée sous peu. J’ai ensuite lancé un appel à candidatures, qui a été plutôt bien suivi."

Le nouveau club comptera une P3 messieurs la saison prochaine. "Nous avons une dizaine de joueurs, précise le président djobin. Ce sont beaucoup d’anciens qui veulent reprendre. Je jouerai aussi (rires)."

Une P2 dames pourrait également poindre le bout de son nez. "Nous avons six joueuses pour le moment, on attend d’autres candidatures pour faire une équipe, précise Mathieu Gelfo. On a également eu des demandes pour faire des équipes jeunes mais ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps."

«Pas encore d’anneau»

Évidemment, pour permettre à tout ce beau monde de taper la balle, il faut un terrain. Et il est déjà tout trouvé. "C’est le terrain dans le hall sportif en face du circuit, ajoute le Djobin. Il accueille déjà quelques sports mais pas de basket. Il n’y a donc… pas d’anneau. On doit les installer. Au niveau du traçage des lignes, ça devrait aller. En attendant que tout soit fait, on a trouvé une salle à Florennes pour permettre aux équipes de s’entraîner. On doit également investir dans des ballons, des maillots et des sponsors."

Pour le logo du club et les couleurs du maillot, le président et les trois autres personnes qui forment le CA du club ne sont pas encore fixés. "On y travaille, ajoute-t-il. Il faut des couleurs cohérentes avec la commune."