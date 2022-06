Alors que les premières et deuxièmes secondaires ont un entraînement en tant qu’activité complémentaire, à partir de la troisième, les élèves pratiquent trois séances et deux heures de théorie par semaine. " À leur âge, ce système m’aurait plus qu’intéressé. De plus, étant donné que l’option est en technique de transition, ils n’y perdent pas en niveau puisque les cours sont censés être du même niveau que le général ", sourit Gauthier Smal, professeur et coach de l’option. " On nous enseigne plein de choses, que ce soit en pratique ou en théorie. Ça nous apporte beaucoup de connaissances pour être performants en club , se félicite Théo Scheiff, l’un de ses élèves. On nous apprend aussi à analyser nos matchs, éviter les blessures, porter les premiers soins et faire des séances d’entraînement pour différents niveaux et âges ".

En plus du joueur de Meux, le groupe de professeurs est composé d’Arnaud Poels et Pierre Devuyst, deux futurs entraîneurs de P2 (respectivement Assesse et Lustin) ainsi que Louis-Jean Brekel." Ce dernier apporte une vision externe puisqu’il n’est pas issu du monde du football , salue Gauthier. Il a une approche plus scolaire et portée sur l’éducation physique dont il est diplômé ".

Direction Paris

En guise de consécration, l’école a organisé cette année un voyage en France de 3 jours, où les élèves ont pu jouer et gagner contre le FC Maurecourt, une équipe d’Île-de-France, visiter la capitale française, assister à la rencontre entre Lille et Rennes et même croiser quelques têtes connues… " On est bien tombé! Certains élèves sont tombés nez à nez avec Achraf Hakimi et Marco Verratti (joueurs du PSG) s ur les Champs-Élysées , s’amuse l’ailier meutois. Initialement, nous voulions partir en Angleterre mais, à cause des histoires de passeport, l’idée était compromise.Nous espérons changer de destination chaque année en allant une fois en Italie ou une fois en Espagne par exemple ". Ce voyage a aussi pu renforcer quelques liens… " Il y avait une ambiance de dingue que ce soit dans le car ou à l’hôtel , explique Théo, lui aussi ailier mais du côté de Condrusien. Je pense aussi que ce voyage a renforcé l‘entente entre nous, élèves, mais aussi avec les professeurs ".

Ouvert à tous

Parmi la majorité de garçon, deux filles ont réussi à s’immiscer dans le groupe d’élèves. Pauline et Émilie jouent toutes les deux en club et sont la touche féminine de cette belle option. " Cette option est ouverte à tous, peu importe s’ils jouent en club ou non, peu importe leur niveau. Nous ne sommes pas dans du foot-élite où il y a des tests d’entrée. Notre seul but est d’aider les joueurs à progresser au fil des années ", conclut Gauthier.