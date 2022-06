Concours complet de Ciney: 10 ans, cela se fête

Le complet, c’est la combinaison du dressage, qui entame les festivités, avec le jumping, dans les toutes nouvelles installations des écuries du Sanseau, et du cross, sur un terrain varié et décoré pour l’occasion. Et on peut dire que la discipline est en vogue, avec pas moins de 275 cavaliers et leur(s) monture(s) inscrits par jour, soit un total de 550 participants sur le week-end.

Double victoire pour Raty en 15 jours

Parmi les bons résultats du week-end, Julia décroche deux premières places, avec Galant et Catan, une quatrième et une onzième place. On signale également ceux de la Bois-de-Villersoise, Chloé Raty, engagée avec ses deux chevaux, Ambassadeur D’Oc et Max Tonic. " C’est pour moi l’occasion de faire sauter mon cheval de tête, Ambassadeur, habituellement aligné sur des concours internationaux 3 étoiles. Malheureusement, le calendrier est assez pauvre cette année, si on ne veut pas parcourir des milliers de kilomètres, et je me vois contrainte de m’inscrire sur des épreuves nationales. Je suis assez contente de ce qu’il montre ce week-end, notamment en dressage, où nous signons notre record personnel. Pour Max, il confirme après une victoire il y quinze jours à Orp-le-Grand, et s’impose à nouveau dans l’épreuve B, soit 90 centimètres ", commente Chloé.

De Liedekerke aux Mondiaux?

Absente ce week-end, Lara De Liedekerke parcourt l’Europe avec ses chevaux, puisqu’elle vient tout juste de rentrer de Pologne, où elle décroche une qualification pour les Championnats du Monde au mois de septembre, avec Hermione d’Arville. Cela signifie que le duo est éligible, mais pour être certaine d’être de la partie en Italie, il faut attendre la sélection nationale.