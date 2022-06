Thy-Thuilles mise sur les jeunes

Les Hennuyers ont pu ainsi disposer des installations dont le local, à la rue des Marroniers. " Sur le terrain, il y a une petite buvette mais la commune envisage d’aménager une infrastructure en bois avec buvette et vestiaires pour la saison 2023."

Le club aligne cette saison quatre formations avec des objectifs bien précis. " Avec notre équipe fanion qui joue en promotion, on aimerait accéder à la nationale 3, dans les deux ans."

Une montée que vise également l’équipe B en régionale 2. " On espère se qualifier pour le tour final qui réunira les deuxièmes et troisièmes de chaque série. Les deux finalistes sont assurés de monter en R1."

L’équipe est composée de Maxime Daubresse, Pierre, Thibaut et Quentin Demoulin, Hugues Sauvegarde, Pascal Dubois, Olivier et Joseph Delsipée. " u n mixte de jeunes et de joueurs d’expérience."

Quant aux équipes cadets et minimes, elles sont composées de fils de pelotaris et de plusieurs jeunes du village et de la région. " Nous avons confié le coaching à Jérôme Jassogne qui est passé par Warnant et St-Servais. L’objectif est de les intégrer dans le futur dans les équipes séniores."

Le comité

Président: Olivier Delsipée; Vice-président: Serge Goffin; Secrétaire: Latitia Evrard; Trésorier: Virginie Delsipée.; Membres: Pierre Demoulin, Joseph Delsipée, Fabrice Georges, Valentin Colin.