Rienne: du talent et une promotion méritée

Notre interlocuteur se retire avec le sentiment du devoir accompli mais ne ferme pas la porte à un nouveau poste après septembre, date où les cours qu’il suit pour le boulot prendront fin. "Je suis en tout cas soulagé de cette promotion. Évoluer jusque fin mai pour ne rien récolter m’aurait laissé un goût amer. La pause me fera du bien comme à mes joueurs." Benjamin Rondeux félicite le groupe dans son ensemble et plus particulièrement le défenseur Antoine Dury, qui disputait son dernier match sous le maillot jaune et noir. "Capi avait récupéré son brassard pour l’occasion", sourit le coach.

Le travail commence désormais pour les dirigeants afin de trouver un remplaçant à Benjamin Rondeux mais aussi une nouvelle paire de défenseurs centraux pour aborder au mieux cette P3, où les derbies seront légion.

L’œil du coach

William Michaux : Mister cleansheet, «El Muro», un des meilleurs gardiens avec qui j’ai pu jouer.

Loic Maldague : Sûrement celui qui a le plus de temps de jeu, il n’a pas raté un match.

Loic Laffut : Très fort sur l’homme et ne lâche jamais rien, un jeune plus que prometteur.

Lucien Massinon : L’idole des jeunes, impossible de résumer son talent en une phrase.

Augustin Massinon : Très grosse saison en défense centrale, dommage qu’il ne sera pas fort disponible la saison prochaine.

Antoine Dury : Le chien de garde, l’ami des attaquants adverses. Il aimerait ranger ses crampons mais sa femme ne veut pas…

Romain Duparque : Saison un peu compliquée mais je suis sûr que la prochaine sera la sienne.

Maxime Fondaire : Expérience et intelligence de jeu. Un élément très important que les jeunes devraient plus écouter.

Thibault Léonard : Adore son rôle de 6, pied gauche magique, très grosse saison.

Keo Robinet : La pépite, d’énormes qualités foot et va encore progresser.

Theo Massinon : Dommage que la saison s’arrête car il ne fait que monter en puissance. Il a qualités techniques au-dessus de la moyenne.

Olivier Simon : Le plus jeune mais il joue déjà comme un routinier et va encore monter en puissance. Attention juste au samedi soir.

Arnaud Masquelier : Joueur le plus facile à coacher, toujours présent, jamais négatif et très bon joueur en plus.

Charlie Colson : Il aime de plus en plus le foot et de moins en moins les cartes. Très percutant, intenable même, sur le flanc.

Bastien Collard : Quand il est parti, personne ne le rattrape, quelle vitesse!

Valérien Collin : Encore un jeune qui monte en puissance. Il deviendra incontournable, s’il fait attention au samedi soir avec son comparse.

Loic Chayot : Le goleador, meilleur buteur et gros travail défensif quand il le fallait.

Florent Moreau : Il a toujours répondu présent quand on avait besoin de lui, très bon surtout après l’entraînement.

Jérémy Jusnot : Sans conteste l’élément clé de l’équipe. De nombreux clubs sont dessus mais il va sûrement rester.

Julien Santin : Arbitre, T2, ou encore joueur… Tout ça à seulement 44 ans. Merci de ton aide.

Je suis obligé d’avoir une pensée pour Arnaud Parent, qui se remet d’une opération des croisés, à Andy Bruck et Antoine Englebert.

Merci à Jules Massinon, Jordan Petit, Mathieu André et Quentin Pisvin d’être venus nous aider pendant le tour final. Merci au staff (Dom et Tof), au comité, aux supporters et à ma famille.