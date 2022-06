Onhaye B: le déclic walhérois s’est produit après la trêve

Pour rappel, les Walhérois occupaient la treizième place à la trêve. "La gestion des joueurs (P3, réserve et IP 19) a aussi été délicate. Toutes les équipes disaient que nous jouions bien, mais le bilan, en termes de points, était en dessous des attentes (31/60)."

La trêve a servi de déclic. "À la reprise, nous avons travaillé différemment, avec Fredo et Laurent. Les trois noyaux ont fonctionné ensemble avec, comme impact, plus de monde aux entraînements, plus de cohésion et plus d’automatismes. Nous avons fait comprendre aux joueurs qu’il y avait un moyen de gagner la troisième tranche, voire d’accéder au tour final via le classement. Nous savions qu’il y avait beaucoup de qualités dans le groupe. Mais, mentalement, certains n’avaient pas la culture de la gagne. Petit à petit, les joueurs ont pris conscience de tout ça. Nous avons constaté un changement au niveau de la mentalité, de la présence aux entraînements et surtout au niveau des points (28/30). Un groupe s’était créé."

Malgré une équipe très jeune, les "Rouges" ont peu encaissé. Un autre point positif à mettre au crédit de l’équipe. "Enfin, nous avons aussi toujours essayé de proposer du beau jeu. Sur la fin de saison, nous méritons d’être en P2."

L’oeil du coach

Sofiane : Surnommé le chat. Très bon gardien et bonne merde à lui la saison prochaine.

Bastien, Robin et Thomas : trois top gardiens.

Gabin : Petit gabarit, mais quel impact physique! Une mentalité top. Belle progression.

Lio et Arnaud : Pas toujours évident d’être là via leur boulot, mais, à chaque match, ils faisaient le taf.

Jamy : Un peu une surprise, mais bravo pour ta saison et ton évolution.

Augustin : Un joueur qui sera encore plus important la saison prochaine. Maintenant, tu as le leadership en plus d’être très complet comme joueur.

Noam : Qualités énormes…

Mattéo : Arrivé sur le tard avec nous. Bonne mentalité.

Antoine : M. «expérience de l’équipe». Avec lui, deux défaites sur la saison. Dommage la blessure et surtout son arrêt.

Célestin : Un premier tour mitigé, mais que dire après… Félicitations!

Tom : Joueur avec beaucoup de qualités. Mais tu dois te faire mal aux entraînements pour progresser.

Herman : Très bon joueur. Doit être plus tueur devant le but.

Baptiste : Efficacité devant le but. Content de le garder chez nous.

Noa F. : La fusée. Beaucoup de qualités. Il ne lui manque plus que de bosser aux entraînements pour passer un cap.

Lois : D’énormes qualités, mais mentalement…

Joris : Attaquant avec beaucoup de qualités. Travaille le mental et reproduis ce que tu fais aux entraînements et tu passeras un cap.

Arthur : Joueur avec une belle marge de progression devant lui. A lui de tout faire pour passer le cap.

Clément : Top joueur, mentalité…

Théo, Noé, Amaury : Dommage les blessures. Apporteraient un plus à l’équipe.

Un grand merci à Doudou, Justin, Greg, Max, Guillaume, Théodore, Lambi, etc. d’être venus quand nous avions besoin de vous.

Un grand merci aussi à Fredo, Laurent, Nico et le staff des entraîneurs et délégués.