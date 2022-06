J’ai commencé à l’âge de 7 ans à Morville, mais sans vraiment mordre à l’hameçon. J’ai rangé le gant au terme de la saison. Mon parrain, Gaëtan Lecocq, m’a relancé à Dorinne, où j’ai eu la chance de remporter la coupe de Belgique en minimes et le championnat de l’entité. J’ai ensuite à nouveau renoncé.

Après une année sabbatique, mon parrain m’a proposé d’aller jouer avec lui à Hastière, en régionale 3. On est monté en R2. J’ai aussi eu le bonheur de jouer avec mon papa Stéphane. C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire.

Son arrivée avait-elle boosté l’équipe?

Nous étions en effet dans les profondeurs du classement, lorsque papa nous a rejoints. On a alors aligné les succès pour terminer sur la troisième marche du podium.

Malgré cette belle saison, hésitiez-vous encore à poursuivre?

Oui, entre la balle pelote et le football. Mais mon parrain m’a convaincu que j’avais plus d’avenir sur les ballodromes. Et le déclic s’est produit après la saison aux côtés de papa, qui m’a donné de précieux conseils.

Comment avez-vous ensuite rejoint Nil St-Vincent?

J’y ai suivi mon parrain. Nous avons remporté le titre en R1-R2. Une belle campagne, mais on ne pouvait rester, en raison des déplacements. J’ai donc cherché à revenir dans le Namurois, et j’ai abouti à St-Marc.

Pourquoi ce choix?

Lors d’un tournoi de fin de saison, à Floreffe, j’ai rencontré un dirigeant de ce club, qui m’a proposé de rejoindre la seconde équipe de promotion. Mais on a très vite dû déclarer forfait, en raison de la crise sanitaire. Je me suis donc retrouvé en R2. L’année suivante, en 2021, j’ai pu, grâce à Rémi Pairoux et au comité, disputer plusieurs luttes en Ligue.

Après ces deux belles années, St-Marc souhaitait que je prolonge, mais sur les conseils de Valentin Jacques, j’ai choisi Vodelée. Je souhaitais en effet me rapprocher de mon domicile, à Onhaye.

L’équipe n’a cependant pas pu se maintenir en nationale 3. Une déception?

On se retrouve en promotion, mais ce n’est pas plus mal, vu que je viens de régionale. Je ne veux pas brûler les étapes. Le club vise le top 3, mais on va tout faire pour remonter. Si le champion montera, il y aura un tour final avec le neuvième de nationale 3 pour accéder à l’étage supérieur.

Votre début de saison est-il encourageant?

Mon intégration s’est bien passée et l’ambiance dans l’équipe est excellente. Nicolas Dispa me donne des conseils et n’est pas avare en encouragements. On a perdu le duel au sommet à Sart-en-Fagne, mais on a remis les pendules à l’heure en raflant les trois points ce dimanche. On a ainsi pu prendre la tête avec une unité d’avance sur les Sartois.

Quels sont vos objectifs personnels?

Je me focalise sur la livrée, mon point fort. Je travaille régulièrement pour m’améliorer sur le tamis et, comme papa, livrer entre les perches. L’objectif est également d’évoluer en nationale, mais sans pour autant brûler les étapes.