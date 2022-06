Les participants ont pédalé avec enthousiasme pour tenter d’aller chercher la meilleure place possible dans leur catégorie sur ce circuit urbain, qui a bien usé les organismes avec le long faux plat montant menant vers l’arrivée. " On voulait faire quelque chose pour les jeunes , raconte Laurent Coquette, du Club Cyclisme Baulet, actif depuis longtemps dans le vélo. Ils ont eu deux années difficiles avec la pandémie, avec peu de courses. Encore aujourd’hui, il n’y a plus grand-chose pour eux dans la région. Nous avons donc décidé de lancer cette épreuve, en collaboration avec la Ville de Fleurus et le club de Sprint 2000 Charleroi. Et cela a bien marché. Cela nous motive à repartir sur une nouvelle optique, et continuer à faire revivre le vélo à Baulet."

Le club organisateur a donc bien mis l’accent sur les jeunes coureurs, tout en préparant son grand rendez-vous de la saison, avec le Grand Prix Albert Fauville – Ville de Fleurus, prévu le 4 septembre, qui sera une manche des U23 Road Series, soit un interclubs très relevé pour les espoirs.

Les podiums

Minimes 7-8 ans (13 partants) : 1. Lucas Pieters; 2. Jasper Nys; 3. Alession Lhost.

Minimes 10 ans (11 partants) : 1. Nick Dewit; 2. Basile Watillion; 3. Martin Lambert.

Minimes 11 ans (17 partants) : 1. Jules Mathieu; 2. Matt Laurent Grolet; 3. Lukaz Raeymakers.

Aspirants 12 ans (8 partants) : 1. Simon Boonaert; 2. Troy Trappeniers; 3. Camille Daix.

Aspirants 13 ans (15 partants) : 1. Romain Haid; 2. Thibault Scohier; 2. Thibaut Hautmont.

Aspirants 14 ans (16 partants) : 1. Augustin Maeck; 2. Bjarni Techeur; 3. Matteo Declercq.