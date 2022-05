Qu’à cela ne tienne, les absents ont toujours tort. Et les participants semblaient ravis de cette 2eorganisation floreffoise, au départ du club de football. Trois distances traditionnelles étaient proposées aux participants: un 7 km, un 12 km et un 20 km pour les plus farouches. Il y avait également des épreuves dites duos, où les participants s’élançaient par deux. Pour clôturer les départs, les amateurs de canicross avaient eux aussi, le choix entre les trois distances. Avec les duos et les canicrosseurs, le nombre de participants atteignait difficilement les 200.

Degrez à la maison

François Degrez, le Salzinnois, connaissait parfaitement les lieux et c’est ce qui lui a permis de l’emporter au bluff sur son adversaire, Jérémie Degraeve, qui a franchi la ligne 8 secondes plus tard. " Ce sont mes bois d’entraînement, je connais les sentiers. Je suis resté derrière Jérémie durant 16 km, et ce n’est que dans la dernière montée que j’ai pris la poudre d’escampette. Plus rapide que moi dans les descentes, j’ai profité de la montée pour creuser l’écart , commente le vainqueur. Sébastien Frère complétait le podium.

Chez les filles, les semaines se suivent et se ressemblent pour Alexandrine Renard. Après sa victoire à Durnal la semaine d’avant, elle s’est retrouvée à nouveau première devant Marie-Pierre Haeghens et Wendy Scolas. " J’avais envie d’un petit trail pour travailler un peu ma vitesse et c’est comme cela que je me suis retrouvée à Floreffe. Le parcours était chouette et m’a fait un peu penser à celui de la Chandeleur, fin janvier, qui se faisait en nocturne, dans l’autre sens. C’est une bonne prépa avant l’Islande, le week-end prochain, où je m’aligne sur un 53 kilomètres ", précise la Française, qui habite en Belgique depuis quelques années.

Sur le 12 kilomètres, la victoire est revenue à Antoine Parmentier, devant Remy Feraille et Frederico Portugal. Après l’égarement de celle qui était en tête, c’est finalement Sylvie Tinant qui était la première à rallier la ligne d’arrivée, devant Severine Moerman et Isabelle Woitrin. Nathan Dutoit est parvenu à faire la différence sur un des jumeaux Hubaux, Mathis, dans les dernières centaines de mètres, sur la plus petite distance. "Le début de ce tracé était assez facile, et les difficultés arrivaient sur la fin du parcours. Ce n’est que dans le dernier kilomètre que je suis parvenu à devancer Mathis", ajoute Nathan. Bruno Bourguignon termine troisième. Chez les dames, victoire de l’athlète du Crac, Virginie Henin.

Classements

7 kilomètres

1. Dutoit Nathan 00:31:19, 2. Hubaux Mathis 00:31:33, 3. Bourguignon Bruno 00:32:53, 4. Hubaux Louis 00:34:58, 5. Henin Virginie 00:36:20, 6. Poncelet Frederic 00:37:21, 7. Detrixhe Louis 00:38:28, 8. Lewis Gwennaelle 00:39:19, 9. Desbonnet Walgraeve Luis 00:39:37, 10. Guillaume Simon 00:39:48, 11. Dury Benjamin 00:39:50, 12. Patris Perrine 00:40:18, 13. Patris Antoine 00:40:28, 14. Remiche Frederic 00:40:38, 15. Goranne Priscillia 00:41:09, 16. Andre Mathieu 00:41:10, 17. Bonnetaz Walter 00:41:43, 18. Hermant Julie 00:43:23, 19. Bourguignon Timai 00:43:23, 20. Baudine Julie 00:43:28, 21. Durand Gregory 00:45:22, 22. Soulie Frederique 00:46:17, 23. Bracke Christelle 00:46:58, 24. Liesse Anouchka 00:47:42, 25. Michaux Jonathan 00:48:05, 26. Sable Fourtassou David 00:48:11, 27. Demil Amaury 00:48:13, 28. Cloots Jean-Marc 00:48:35, 29. Raimond Olivier 00:48:38, 30. Mathy Émilie 00:48:42, 31. Wirgot Christelle 00:48:59, 32. Fourrez Marie 00:51:22, 33. Degueldre Maureen 00:51:25, 34. Hostaux Marie 00:51:29, 35. Dufrane Laurine 00:51:38, 36. Dufrane Yannik 00:51:39, 37. Vinciane Mathay 00:51:55, 38. Pirson Lola 00:52:05, 39. Custinne Laura 00:57:36, 40. Prophete Sebastien 00:58:29, 41. Tasiaux Marion 00:58:32, 42. Jeangout Romane 00:58:59, 43. Fecherolle Valentine 00:59:27, 44. Noel Camille 01:00:00, 45. Seron Adeline 01:07:23

12 kilomètres

1. Parmentier Antoine 01:08:04, 2. Feraille Remy 01:09:05, 3. Portugal Frederico 01:09:08, 4. Vlegels Damien 01:10:45, 5. Volino Fabrizio 01:12:35, 6. Hougardy Benoit 01:13:44, 7. Beeckman Simon 01:14:41, 8. Aerts Gunter 01:15:59, 9. Tinant Sylvie 01:17:10, 10. Grumiaux Bruno 01:17:12, 11. Gobert Pascal 01:18:33, 12. Couly Benoit 01:20:56, 13. Twahimwa Michael 01:20:58, 14. Moerman Severine 01:20:59, 15. Woitrin Isabelle 01:21:07, 16. Lacroix Carole 01:21:38, 17. Martin Benoit 01:23:08, 18. Gillet Elodie 01:24:31, 19. Delrez Michel 01:24:44, 20. Monturier Julie 01:24:56, 21. Abels Bertrand 01:24:56, 22. Oger Stephanie 01:26:46, 23. Haquenne Émilie 01:26:46, 24. Lapiere Joel 01:27:15, 25. David Simon 01:27:30, 26. Despontin Heloise 01:27:32, 27. Istasse Amelie 01:27:32, 28. Delfosse Francois 01:27:33, 29. Thibeaux Bastien 01:28:48, 30. Brown Yann 01:30:03, 31. Mertens Gavril 01:30:03, 32. Deville Loucas 01:30:09, 33. Deville Olivier 01:30:10, 34. Patte Stephanie 01:31:25, 35. Morin Frederic 01:32:40, 36. Feuillien Christophe 01:36:39, 37. Francois Regine 01:37:23, 38. Robinet Marine 01:37:24, 39. Tirtiaux Marie 01:38:35, 40. Guillaume Charlotte 01:38:57, 41. Parmentier Guillaume 01:40:33, 42. Ramack Michael 01:48:32, 43. Tory Sarah 01:53:03, 44. Fournaux Jade 02:02:01, 45. Vanleeuw Loic 02:02:01, 46. Quenon Jeoffrey 02:02:56, 47. Quenon Sharon 02:02:57

20 kilomètres

1. Degrez Francois 01:31:34, 2. Degraeve Jeremie 01:32:42, 3. Frere Sebastien 01:38:45, 4. Beaugnee Mael 01:39:38, 5. Arquin Thibaut 01:39:56, 6. Dawagne Florentin 01:41:35, 7. Libert Arnaud 01:42:47, 8. Delanghe Kevin 01:44:20, 9. Renard Alexandrine 01:44:43, 10. Maquet Jordan 01:48:46, 11. Marchi Stephane 01:49:31, 12. Gossiaux Julien 01:49:32, 13. Haeghens Marie-Pierre 01:49:46, 14. Dupont Jerome 01:50:02, 15. Guerlement Nicolas 01:50:46, 16. Scolas Wendy 01:50:46, 17. Cordier Pascal 01:50:55, 18. Greeven Kevin 01:52:08, 19. Dehin Ludovic 01:52:58, 20. Torres Miralles Felix 01:57:54, 21. Goblet Matthieu 01:58:04, 22. Heynen Louis 01:58:36, 23. Dufrane Charlie 01:59:45, 24. Mambour Benjamin 02:01:00, 25. Louviaux Cindy 02:01:23, 26. Gillard Kentin 02:04:07, 27. Jacquard Melicenne 02:07:00, 28. Vivier Patrice 02:15:28, 29. Begon Amelie 02:18:10, 30. Collard Cedric 02:18:10, 31. Ketels Frank 02:22:04, 32. Jandrain Sebastien 02:25:20, 33. Louis Virginie 02:25:21, 34. Baert Ann 02:29:54, 35. Dupont Mieke 02:29:54, 36. Dewez Thomas 02:43:52, 37. Lannoy Carole 02:43:52, 38. Jessa Gaelle 02:47:52, 39. Henin Loic 02:47:52