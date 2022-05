Les «Biches» ont manqué le titre de peu, mais pas la montée en division 3

Ce revers (le deuxième, seulement, de la saison) ne remettra toutefois pas en cause la promotion des "Biches" dans la hiérarchie nationale. "Ces play-off n’étaient pas décisifs pour la montée en D3 , confirme le membre du staff godinnois. Avec Laurent, on avait surtout à cœur de reconstruire un groupe, avec l’objectif de l’amener dans un championnat plus officiel, où l’on joue à quinze, sachant que la D4 est surtout une division de développement. Et on y est arrivés. Lors du dernier match à domicile, on avait même trop de joueuses à disposition. Et il y a encore de nouvelles arrivées. Au contraire de Roulers, qui ne présente pas un effectif très large et restera d’ailleurs en D4. Nous, on ira donc en D3 et pour y viser des résultats. La décision ne sera officielle qu’à la reprise, en août.Mais, après une telle saison et, pour en avoir discuté avec toutes les filles, on peut dire que c’est fait. Au niveau du staff, c’était a priori la dernière de Laurent, qui souhaite se consacrer davantage à son rôle de joueur dans l’équipe seniors du club. Dans ce cas, je reprendrais le poste de T1."