Le vélo en fête cet été à Couvin

Trois semaines plus tard, c’est au tour de la caravane du Tour de Wallonie de s’installer sur la place Général Piron. Après un départ en 2019 où le succès populaire résonne encore dans les têtes des Couvinois, c’est une arrivée qui aura lieu ce mardi 26 juillet. À l’issue de d’une étape longue de 200 kilomètres au départ de Durbuy (plus exactement Barvaux), les coureurs arriveront sur le territoire fagnard sur le coup de 15h40. De là, une boucle locale d’une cinquantaine de kilomètres avec pas mal de trois grands prix de la montagne (la côte de la Sapinière, la côte de l’Ermitage et la côte du Barrage du Ry de Rome) seront au programme des coureurs. "Pour la 3efois, nous accueillons le TRW. En 2001, l’arrivée était jugée sur la N5 puis 2019 le départ sur la place Général Piron. Nous nous retrouverons sur cette place mais pour une arrivée d’une étape pour puncheurs." Avec un dénivelé de plus de 3.000 mètres, le sprint massif est pratiquement impossible. "Il y aura du beau monde avec pas moins de 13 équipes World Tour dont Lotto, Ineos et la Wanty Groupe Gobert. De plus, l’étape sera retransmise sur la RTBF, Sporza et Europsort, c’est une belle opportunité pour la région de se faire connaître."

Début août, c’est le Tour de Namur qui investira les rues couvinoises avec une étape estampillée 100% Couvin. En effet, le départ et l’arrivée se déroulent dans la cité des Pansards. Qui mieux pour en parler que le directeur de l’épreuve, Christian Bouillot, originaire de la région. "C’est un remake de la dernière édition, explique l’homme fort du Tour de Namur. Au programme, près de 138km de course, 7 côtes répertoriées et 3 sprints intermédiaires." 4 circuits locaux qui feront des dégâts dans le peloton des jeunes talents de demain. On se souviendra qu’un certain Philippe Gilbert avait été piégé par un signaleur en 2002 à Boussu-en-Fagne sur l’étape Jambes-Couvin. Enfin, le jeudi 25 août, ce sera la 2e édition du Grand Prix Jan de Couvin, en souvenir du regretté "Jean Jean", Jean Henrard. Une course de côte, organisée conjointement par le Royal Namur Vélo et la Pédale pansarde couvinoise, est réservée aux catégories cadets et juniors.