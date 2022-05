Le basket masculin de retour à Sombreffe

Résultat? Le club n’inscrira non pas une, mais deux P3 la saison prochaine. "On a une vingtaine de joueurs, précise-t-il. On n’était pas préparé à ça. Pourtant, on n’était pas dans l’optique d’aller chercher des joueurs dans les autres clubs. Nous sommes adeptes du basket pour tous. On aura une P3 plus compétitive, et une autre pour la formation. Nous avons déjà des pistes pour les coaches."

Afin d’accueillir au mieux ses deux futures P3, le comité a du pain sur planche. "On n’a pas encore de ballons de taille 7, sourit Fabrice Mennen. Eton doit investir dans de nouveaux maillots. Nous allons aussi changer le logo du club, que les parents ont trouvé. C’est du boulot mais c’est génial de voir tout l’engouement derrière le club. Le fait que la région a accueilli auparavant une D2 n’est sûrement pas étranger à cela."

Une salle flambant neuve

En lançant deux P3 la saison prochaine, le BCSombreffe disposera au total de neuf équipes. Un véritable renversement de situation par rapport au début de la saison 2021-2022. "On n’avait pas accès à notre salle, qui était en travaux, d’août à janvier, ajoute le président. On a dû s’entraîner à Malonne car il n’y avait plus de plage horaire dans les environs. Suite à cela, nous avons perdu pas mal de joueuses. Finalement, c’était un mal pour un bien, car le revêtement de la salle est désormais flambant neuf. Je suis très content du résultat."

De là à rêver de retrouver la gloire du feu BCSombreffe-Ligny? "On va y aller doucement (rires), répond Mennen. On ne va pas brûler les étapes."