Guillaume Deneffe : à l'assaut d'un titre national

À 38 ans, il rêve maintenant d’ajouter un titre national à son palmarès comme premier objectif de l’année. " Je suis originaire d’Houyet, où mes parents habitent encore, mais pour mon boulot, je vis pour le moment à Remouchamps. Ce samedi 4 juin, c’est dans mon village d’adoption que se déroulent les championnats de Belgique de trail, à l’occasion de l’OHM Trail. Je m’aligne sur le 80 kilomètres, et ses 4000 mètres de dénivelé positif. J’y vais pour gagner. Mon meilleur résultat, c’est une quatrième place, en 2019, mais dans mon village actuel, je vais être le local. Je pense être en forme, même si cela reste assez difficile de m’évaluer car il y a des jours où tout va très bien, et des jours où cela va moins bien ", commente le traileur de 38 ans.

Il est donc "à la maison" ce samedi mais va avoir de sérieux concurrents à ses côtés, qui ne comptent pas laisser passer leurs chances de victoire, à l’image de Florian Descamp, que Guillaume, malgré son petit gabarit, a pu battre il y a un gros mois, sur les 50 kilomètres de La Bouillonnante. " 80 kilomètres, c’est une distance qui me convient bien et je ne crache pas sur un titre national, même si je ne pense pas être un homme de championnat. Je sais que ma petite taille que permet de grimper facilement dès que c’est vallonné et sur le plat, j’ai encore de bons restes de ma période marathon qui me permettent d’être rapide ", poursuit celui qui court sérieusement depuis huit ans seulement et qui rêve déjà de PTL ou encore du Tor des Géants.