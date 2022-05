Evelette savoure une montée historique

Au terme d’un match on ne peut plus disputé, les Bleus y sont finalement arrivés. Mais non sans mal. Et en tenant en haleine les trois cents supporters qui ceinturaient le terrain. Ambiance, ambiance! Surtout à la 95eminute, lorsque tous les fans avaient un œil sur l’arbitre et l’autre sur l’horloge. Moment choisi par Kevin Lultz pour faire 0-2 de la tête au grand dam des fans d’Evelette. Avec un homme au sifflet qui en prenait plein la tronche et des visiteurs qui se remettaient à y croire en le remerciant. " Des minutes que j’ai ajoutées pour compenser les arrêts de jeu et autres changements ", expliquera l’homme en noir. Puis les prolongations: 1-2 et 1-3. Et pour corser le tout, les tirs au but. Un loupé d’un côté et un dernier envoi de Corentin Libert qui fait mouche. Le ballon offert par l’échevin Freddy Lixon y aura mis le temps, mais il aura fini par rouler pour ses administrés.