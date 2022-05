Sur la plus petite distance, c’est un couple dans la vie qui monte sur le podium. Si, pour Sébastien Mahia, les victoires sont une habitude, pour sa compagne, Maïté Vanheule, c’est une première. " J’ai simplement à l’esprit de prendre du plaisir et de courir à un bon rythme. Je me cale à la vitesse d’un petit groupe qui me permet d’être assez régulière durant la course. Il reste un kilomètre et je vois Sébastien arriver pour venir me rechercher, sans savoir que je suis première. Je suis heureuse de cette victoire, mais encore plus de pouvoir partager le podium avec lui", raconte la jeune fille qui a débuté la course à pied il y a quelques mois. Le podium masculin est complété par Tommy Cambron et Robin Seiller et celui des filles avec Valentine Van Servey et Noémie De Sauvage.

Duel éternel sur les huit kilomètres entre Geoffrey Vanderstraeten et Jérôme Lechien, remporté par ce dernier pour quinze secondes. Tristan Dubois arrive plus de quatre minutes plus tard. Chez les filles, c’est une belle septième place au classement scratch pour Manon Elsen devant Aurélie Soetewey et Julie Heymans. Retour à la compétition gagnant pour Éric Brossard, moins présent que ces dernières années sur les plus petits joggings. Il décroche la victoire sur 12 kilomètres devant Éric Darte et Quentin Lemineur. Cécile Houbart est la plus rapide chez les dames, devant Gaëlle Chalmeton et Sophie Vandecandelaere.