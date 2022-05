Bihain devant Vandervost à Graide

La plus longue distance est un peu plus disputée, avec un groupe de cinq coureurs qui s’isolent en début d’épreuve. Puis, dans une des difficultés de ce parcours globalement roulant, Théo Suray parvient à délaisser ses partenaires d’aventure pour décrocher la victoire. " Il y a tout de même quelques petites bosses dans ce parcours et c’est dans l’une d’elles que je décide de prendre un peu d’avance. Je creuse petit à petit l’écart et je parviens à garder les trois poursuivants encore en chasse patate à distance. Le Jogging de Graide-Station est une belle organisation et je tiens à souligner la beauté du parcours ", ajoute Théo, qui termine devant Alexandre Pochet et Renaud Pierret. Delphine Dubois compte près de deux minutes d’avance sur Morgane Culot. Sylvie Pirson termine troisième.