Andenne : Pasque, un touche à tout

Accompagné de son garçon Cylien, Fabrice Pasque décide le week-end dernier de s’aligner sur la petite distance des "sorties du New conti 21", organisées dimanche du côté d’Andenne. Malgré la présence de quelques petits jeunots, qu’on pourrait croire plus véloce, il l’emporte mais semble avoir un goût de trop peu. Il patiente 1h30 avant de s’aligner sur le trail de 22 bornes, qu’il remporte avec autant d’aisance. " C’est une organisation qui mérite un peu plus de monde. Mais avec les épreuves programmées un peu partout, les pelotons sont assez maigres pour le moment. Sur les 6 km, de jeunes fougueux partent assez vite mais ralentissent après 500 mètres, après une petite accélération de ma part. Sur le trail, je prends mon tempo et je me retrouve rapidement seul, sans personne pour m’accompagner à ce rythme-là ", raconte le double vainqueur. Comme quoi, sur petite ou longue distance, Fabrice reste un athlète de haut vol.