Une démonstration

Senzeilles, qui retrouvait Laurent Gobron, n’a fait qu’une bouchée des Sabotiers. Les Cerfontainois filèrent sans coup férir à 3-0. Presgaux corrigea le tir et, sur les rechas de Mathieu Fouarge, garda le contact à 3-2. Les Oranges entretinrent le suspense à 4-3 et 5-4 avant de s’éteindre. « Jusque-là, on faisait jeu égal, avoue Julien Froment. On répondait bien sur le rectangle mais une fois que la machine locale s’est mise en route, on ne savait plus où placer nos balles. » Senzeilles haussa en effet le ton sur le rectangle, avec Eddy Charloteaux, Laurent Gobron et Damien Dussart performants. À la reprise, Bauduin remplaça Vanderus chez les Fagnards. Senzeilles poursuivit la démonstration. En devanture, Donadello et Jassogne fouettèrent aussi entre les perches et Senzeilles fila au but. DO