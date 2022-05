Rienne en P3, au bout du suspense

Tarcienne B recevait Rienne ce dimanche avec à la clé une montée à l’échelon supérieur pour le vainqueur. Après 90 minutes légèrement dominées par les visiteurs, les deux équipes se quittaient sur un score nul et vierge. Les actions allaient s’intensifier lors des prolongations et peu avant la pause, Rienne prenait l’avantage sur une belle frappe en pivot au point de penalty qui finissait sa course au fond des filets.