Première défaite de Saint-Denis

Les Cinaciens, avec Vander Elst blessé à la main et rapidement remplacé par Jérôme Sauvenière, font illusion en menant 3-0. Ensuite les Fauchet, Bihay, Charlot et Marique font la différence à la frappe en alignant sept jeux de rang. À la reprise, les Sovetois reprennent du poil de la bête pour décrocher le point à 6-9. "Les luttes se suivent et se ressemblent avec un manque de caractère et d’esprit d’équipe", remarquait le capi Christophe Vincent.

Denée 2 – Meux 13

Les Meutois ont écrasé les lanterniers déforcés par les blessures de deux titulaires dont Colot. Les quatre premiers jeux vont en partage puis les frappeurs Dubois, Joaris et Zicot, bien secondés par les cordiers Laurent et Massart, s’en donnent à cœur joie dans tous les secteurs pour faire cavalier seul.

Miavoye 13 – Purnode 9

Les Purnodois, emmenés par Denis et les frères Buzin, ont rivalisé durant le premier time en partageant les jeux pour mener 6-8.

Sous la houlette de Merveille, impérial dans tous les compartiments et le répondant de la fratrie Pairoux à la livrée, les Molignards renversent la donne à 9-8 et 11-9 avant d’entériner la victoire.

Nil-St-Vincent 13 - Havrenne 6

Déjà privés de Halin en revalidation, les Rochefortois doivent remplacer J. Jaumotte, blessé au mollet à 5-1, par Guyot. Dès lors les Nilois, sous l’impulsion de Lelièvre, s’isolent à 7-2 avant de remplacer Marchal souffrant par Janssens. Avec la paire Guyot-Frérotte en verve sur le rectangle, les visiteurs s’accrochent et sont heureux de sauver l’unité à 12-5 40-0.

St-Servais 13 – St-Denis 8

Vendredi soir St-Servais a créé la surprise en infligeant au leader St-Denis sa première défaite. Après une première période partagée et marquée par de nombreuses livrées hors cadre (7-6), les Namurois font la différence à la frappe. Sous l’impulsion de la paire Pirson-Lahaye appelée à la rescousse suite aux indisponibilités de Cornille et Génicot, et bien épaulés par B. Dhyne, ils se détachent à 11-8 pour s’imposer sur du 13-8. Les Dyonisiens permutèrent en vain leur trio Lecocq-Delaruelle – Challes.