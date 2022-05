L’apothéose d’une saison bien remplie après deux ans de pause

Le rideau est tombé sur la saison 2021-22 du basket namurois. Les Supercoupes ont rythmé l’après-midi de samedi au hall de Beez où le Gallia remettait le couvert avec une nouvelle grosse organisation deux mois après celle des coupes AWBB. L’équipe du président Battocchio a parfaitement répondu aux côtés de notre journal, de l’équipe du Christmas Basket à la manœuvre pour la partie sportive et du comité provincial représenté par ses plus fidèles serviteurs, le président Lauwerys en tête. C’est même un ténor du CP, Michel Hastir, ancien responsable des sélections provinciales et depuis plusieurs années grand-maître du challenge fair-play, qui a battu les records à l’applaudimètre pour son abnégation à être malgré tout présent malgré des soucis de santé.