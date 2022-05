Fernémont et Vecoven gagnent à Haillot

Sur la dernière marche du podium, Jourdan Serderidis échouait à huit secondes de Mélissa. Derrière les R5, Laurent Léonard ne pouvait espérer mieux, talonné par un excellent Johan Van den Dries à moins de cinq secondes. Avec sa performante Peugeot 208 Rally4, il gagnait la 4-13 devant Thibaud Mazuin. Dans le top 10, Jimmy Grommen remportait sans soucis sa classe 12.

Vecoven souvent bien réveillé

Sous les bons conseils de son copilote Matthieu Louis, Geoffray Vecoven allait chercher la victoire dès son premier chrono. Julien Delleuse faisait ensuite le scratch dans la deuxième mais ce ne sera pas suffisant pour précéder son ami. Belle surprise entre ces deux derniers, Bruno Mathieu signait un premier et joli podium. Dans les classes, les plus belles performances étaient signées par Axel Docquier (3-9 et 5egénéral), Christophe Thonon (3-11 et 6), Benjamin Dubasin (2-6 et 9) ou encore Émilien Orban (3-8 et 11).

Monin le plus rapide en historique

Sur 109 concurrents, 86 voyaient l’arrivée et avec sa Peugeot 205, Didier Monin était même dans le top 10! Il gagnait bien sûr le classement S/R (véhicules qui diffèrent de la fiche d’homologation d’époque) devant une belle concurrence puisque Nicolas Blerot échouait à huit secondes. Sur le podium, on ne retrouvait rien de moins que Philippe Castremanne devant Anthony Mayné. Ensuite, les anciennes du classement Classic arrivaient avec une nouvelle victoire d’Émile Tollet qui allait la chercher avec son meilleur temps dans le dernier passage. Dans le premier, c’est Sébastien Glaude qui surprenait d’abord le futur vainqueur et qui finira finalement devant Emmanuel Beckers.