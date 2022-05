Et de trois d’affilée

Troisième succès de rang pour les Rochefortois qui débutent avec Pierard au fond, Tristan Schmit au grand milieu et Fiasse au petit. Xavier Fiasse annonce d’emblée la couleur en livrant entre les perches à 40-40. Les jeux vont alors en partage jusque 3-3. Mont-Gauthier, performant sur le rectangle avec Pierard et T. Schmit, s’isole à 6-3 pour mener 7-4 au repos. À la reprise, Navaux remplace Mathieu chez les Nordistes qui retrouvent le coup de gant pour accrocher les deux premiers jeux et égaliser à 9-9. Les Rochefortois, plus réguliers sur le tamis et sur des outres de Corentin et Tristan Schmit, filent alors au but sans autre concession. « On a très bien répondu sur le rectangle, avoue le capitaine. On a également bien livré pour mettre les frappeurs en difficulté. La victoire est méritée. » DO