Double succès pour Clermont

Les Loups doivent composer sans Bury et Delaruelle. Le président Michaël Soquette complète le cinq. Boostés après leur première victoire contre Maubeuge, les Verts prennent un départ de choix à 2-0. Les visiteurs via Steve Soquette recollent à 2-2. Plus réguliers tant au service qu’au rechas, les Clermontois opèrent une nouvelle cassure pour mener 7-3 au repos.