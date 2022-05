Clermont fait le plein et se replace

St-Marc, qui la veille avait vaincu la jeune équipe de Mont-Gauthier, a donc vendu chèrement sa peau et avec trois unités, s’offre une bouffée d’oxygène.

Derrière le duo de tête, on retrouve Senzeilles qui engrangent cinq unités. Samedi, les Cerfontainois, qui devaient composer sans Gobron, se sont fait peur en déplacement à Pironchamps B. Les Farciennois, qui voulaient venger la gifle infligée à l’équipe fanion, ont en effet donné du fil à retordre en menant 7-5 au repos. Les protégés d’André Legrain ont encore mis la pression en filant à 10-6. " On a galvaudé trois jeux qu’on menait 15-40, reconnaît Bertrand Donadello. À 10-6, on n’y croyait plus trop. On a heureusement mieux respecté les lignes et leur foncier Dagnicourt, performant jusque-là, s’est éteint. On a donc aligné sept jeux pour conclure sur du 10-13. On revenait de loin."

Dimanche, les Senzeillois, qui retrouvaient leur grand milieu et capitaine, ont raflé la mise aux dépens de Presgaux. Les Sabotiers ont toutefois offert une belle résistance en première armure, en accrochant quatre jeux. " Mais au second acte, nous avons haussé le ton sur le rectangle qu’on n’a pas quitté pendant quatre jeux, confie Bertrand Donadello. À tour de rôle, on a fouetté entre les perches, obligeant les livreurs adverses à prendre des risques."