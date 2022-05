Arbitre: Ledda.

Carte rouge: Nicolas (29e).

Cartes jaunes: Neetens, Schmit, Verelst, Servidio.

Buts: Blaise (1-0, 17e), Mollet (1-1, 67e), Aubois (2-1, 81e).

MEIX-DEVANT-VIRTON: Brolet, Blaise, Day, Gomrée, Neetens, Evrard 7 (90e+2 Negi), Laurent, Gasparoto (90e + 3 Plainchamp), Aubois, Schmit, Limpach (77e Sartelet).

BIESME: Nicolas, Verelst, Mollet, Fabris, Servidio (88eGraulus), Nitelet, Lotte, Dunesme, Fratacci (64eLisot), Dardenne (66eDigiugno), Blanchard.

Libérée par un but de Blaise, de la tête, sur un corner de Laurent, l’équipe gaumaise a pu s’appuyer sur un Brolet stratosphérique entre les perches pour signer un quatrième succès consécutif malgré une pression constante d’une pugnace formation biesmoise réduite à 10 pendant plus d’une heure de jeu et obligée de jouer sans gardien (Dunesme a pris les gants de Nicolas, exclu).

La qualité du jeu s’apparentait rapidement à celui d’une finale. Rapidité, avidité des seconds ballons et précision dans les transmissions donnaient au match un aspect assez spectaculaire. " Les équipes que nous rencontrons dans ce tour final conviennent mieux à notre jeu , disaient en chœur Blaise et Brolet. Les gens pratiquent un jeu plus ouvert que nos adversaires provinciaux car ils viennent ici pour gagner et ouvrent ainsi davantage le jeu. Puis depuis trois semaines, nous jouons aussi sans pression négative et déroulons notre jeu d’une manière plus décontractée ."

L’entame est d’ailleurs plutôt gaumaise avec, entre autres, cette percée de Gomrée annihilée par le gardien Nicolas.

Meix est rapidement aux commandes mais Lotte, déroutant, remet les Gaumais les pieds sur terre en trouvant le piquet de Brolet. Si Nicolas ne fait pas la faute nécessaire sur Gasparoto, celui-ci tue le match mais il reste une bonne heure de jeu et Dunesme enfile les gants. Le fait d’être réduit à 10 semble transcender les Namurois. Et Brolet doit déjà subir sa première frayeur quand une frappe très croisée de Lotte passe entre lui et le piquet de but.

Leçon de réalisme

La reprise est du même tonneau. Grâce à son expérience et son organisation, Meix plie mais ne rompt pas sur les coups de boutoir namurois. Témoins ces sauvetages du portier local sur le coup franc de Servidio en pleine lucarne puis la claquette sur le missile de Mollet (62e). Cela sent l’égalisation à plein nez. Mollet, isolé au point de penalty sur un service de Lotte, la concrétise d’une reprise en un temps alors qu’il reste 23 minutes de jeu. Biesme y croit et Meix n’en mène pas large. Brolet est encore à la parade sur un envoi de Lotte (70e). Mais Meix semble avoir pris une leçon de réalisme du Réal la veille au soir: sur une de ses rares actions construites du second acte, il anéantit les espoirs visiteurs en fin de rencontre. À la 81e, l’envoi de Laurent oblige Dunesme à une claquette et sur le corner, Aubois est le plus prompt.

" Ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné cet après-midi, dira avec une rare honnêteté Philippe Petit. À 10, ils nous ont parfois baladés mais la performance de Gérald Brolet a transcendé ses équipiers qui n’ont jamais montré des signes de panique."

Dimanche, à Bruxelles, pour du beurre

Battu jeudi en Coupe, Biesme ne montera pas et jouera un dernier match, pour du beurre dimanche prochain au Sporting Bruxelles, éliminé par Hornu aux tirs au but.