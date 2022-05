Cartes jaunes: Kindermans, Lefèvre, Faye, Robaye, Evrard.

Buts: Depireux (1-0, 28e), Lefèvre (2-0, 78e).

GRAND-LEEZ: Demoulin, Van Emelen, Delooz, Lefèvre, Kindermans, Genard (58eGilles), Depireux (92eVan Vooren), Halleux, Toully, Palange (86eRenson), Boreux.

MOUSTIER: Carmanne, Evrard, Duyck, Achie, Sorce, Collard, Nicanor (50eSurinx), Chemlal (83eKayis), Faye, Dupont, Delvigne (46eDelcommene).

Après un début timide, Moustier met le nez à la fenêtre via Nicanor et Collard. Mais Grand-Leez profite de sa première et réelle sortie pour déflorer la marque. Suite à un coup franc de Lefèvre, mal capté par Carmanne, Depireux est à l’affût: 1-0.

Moustier réagit et rate l’égalisation lorsque Sorce, de la tête, envoie le ballon sur le poteau. En vue du repos, le visité Genard y va d’un tir croisé qui passe à côté de l’objectif.

Si la reprise est favorable à Grand-Leez, très vite Moustier se montre dangereux. Sur un envoi de Dupont, Demoulin dévie le ballon qui, selon le juge de touche, ne franchit pas la ligne. Moustier insiste, mais Grand-Leez ne plie pas. La délivrance tombe à la 78e pour les Gembloutois avec la réalisation de Lefèvre. " Cette montée, ce n’est pas ce qu’on imaginait au début mais vu la suite de la saison, ce n’est pas immérité », confie le coach Ludovic Charles