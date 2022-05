Arbitre: Rahmani

Cartes jaunes: Fossion, Renier, Destrée, Haepers, Montéléone, Libert, Munaut.

Carte rouge: Ngoma (2 c.j, 100e).

Buts: Laurent (0-1 pen., 35e), Lultz (0-2, 95e), Aarab (1-2, 107e), Laidi (1-3, 118e).

EVELETTE: Ponlot, Baudoin, Williquet (50eDelens), Monteleone (45eWinand), Horion (50eMunaut), Melery, Marino (80eLahaye), Aarab, Périlleux, Libert, Hadim.

BOSSIÈRE: Haepers, Bauduin (45eRenier), Sabbe, Ngoma, Lengele, Tallier (65eLultz), Laidi, Laurent, Velghe, Fossion (80eOostland), Bernard (84eDestrée).

Evelette part avec un avantage de deux buts, mais Bossière n’est pas mort. Ayant prouvé lors de la première manche qu’il pouvait très bien bousculer l’autre. Il ne faut donc pas s’attendre à vivre un premier round d’observation plutôt calme. On va au charbon dès les premiers échanges. Pour une rencontre on ne peut plus folle.

Sur la droite, Aarab file le long de sa ligne et met les Verts au parfum. Mais au fil des minutes, ceux-ci mettent franchement le nez à la fenêtre. Et une première occase pour Fossion, sur le gardien. Les visiteurs servent de longs ballons à leurs avants qui ne rapportent rien. Si, car à la 35e, le gardien commet la faute et Laurent s’empresse de mettre au fond: 0-1. Un but qui rend plus de motivation encore aux petits gars de Michaël Noël. Avec un envoi sur le piquet. Cauz et les siens viennent de passer par le chas de l’aiguille. Avec Laidi, Fossion et Velghe, les Verts sont défensivement bien armés et les Bleu s bien servis par quelques fins techniciens. Puis, à la 95e, de la tête, Lultz fait 0-2. Et envoie tout ce beau monde aux prolongations. Dans la première, Munaut hérite d’un penalty que Haepers arrête. Peu avant qu’Aarab, d’un formidable tir place dans la lucarne: 1-2. Dans les quinze dernières minutes, le capitaine Laidi, à la retourne fait monter le score à 1-3.

Les tirs au but s’imposent! Heureusement pour Evelette, malheureusement pour son vis-à-vis, Oostland loupe le premier des cinq alors que l’adversaire va tout mettre au fond: 5-4. Evelette monte en P1.