Une promotion mais un avenir incertain

Malgré la montée, le futur de l’équipe est incertain. " Il faut remarquer que malgré le succès final, l’équipe se retrouve amputée de quelques départs et cette situation se complique pour reformer un nouveau noyau pour la saison prochaine. Heureusement que notre président se démène corps et âme pour trouver de nouveaux joueurs. Une réunion est prévue prochainement et nous verrons ce que nous pouvons faire."

Didier Darte ne sait pas non plus s’il restera. " Il faudra voir dans quelles conditions nous pourrons évoluer. Cela me fait un peu peur d’aborder un championnat de P3 avec un effectif limité, indique celui qui veut aussi mettre en avant le travail de ses troupes. Je ne vais pas passer en revue toute l’équipe, mais c’est un résultat collectif bien mérité. C’est une équipe qui a su répondre présent au bon moment pour faire un tour final irréprochable. Je remercie tous les joueurs qui se sont démenés pour nous conduire à la réussite de notre objectif. Tous les joueurs ont leur rôle dans le jeu et chacun amène sa pierre à l’édifice."