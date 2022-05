Mont-Gauthier vise un 3e succès de rang

"On visera un troisième succès de rang, lance Tristan Schmit, mais je me méfie des Nordistes qui viendront le couteau entre les dents. Avec seulement huit unités, ils ne peuvent se permettre un nouveau faux pas. On cherchera donc à engranger rapidement les six jeux avant de viser plus."

En nationale 2 , Planois qui doit composer avec les blessures de Close et Haubruge, se déplacent à Blicquy. Un deul entre deux formations qui courent toujours après un premier succès. St-Servais, qui a dû se contenter d’une unité face à Oeudeghien, rend visite à Brussegem qui compte trois victoires. Avec Damien Lahaye venu épauler Merveille et Porson sur le rectangle, les Namurois chercheront à renouer avec la victoire.

En nationale 3B , la bataille pour la balle du gouverneur reste intense. Aisemont qui surfe sur la vague du succès depuis le début de la saison, devrait profiter de son déplacement à St-Marc, qui se cherche, pour conforter sa première place d’autant que Warnant, le coleader, sera au repos.

Senzeilles, qui a exécuté Pironchamps A, se déplacera samedi à Pironchamps B avant de recevoir Presgaux. " La lutte contre Presgaux a été inversée car le 6 août notre ballodrome est occupé par le Plein Air, précise Laurent Gobron. On visera deux succès afin de se replacer dans le quatuor de tête. Samedi, je ne pourrai jouer et c’est Maxime Durnecq qui me remplacera. On se méfiera de Presgaux qui vise aussi la qualification."

Les Sabotiers, qui retrouveront Yessi Bauduin, de retour de manœuvre, sont de fait bien décidés à vendre chèrement leur peau.

Mont-Gauthier, malgré le point concédé à Pironchamps B, figure parmi les candidats à la Balle du Gouverneur. les jeunes Rochefortois se déplaceront à St-Marc et Pironchamps A avec un seul objectif: conforter leur place sur le podium.