Mairy Chainiaux (Malonne): jamais deux sans trois

C’est une habituée des trophées, Mairy Chainiaux, la meneuse de Malonne a, une nouvelle fois, récolté les faveurs du sondage. Un troisième titre de « joueuse de l’année » après l’avoir déjà obtenu à Maillen et à Bouge les années précédentes. « Cela fait toujours énormément plaisir, raconte la souriante joueuse malonnoise. Mais je pense que d’autres filles le méritent également comme Justine Giaux, qui a fait une énorme saison avec Loyers ou bien la jeune meneuse de Profondeville, Margaux Pierret, que j’ai coachée il y a quelques années et qui a fait d’énormes progrès. » Pourtant, la motivation n’a pas été présente au moment de reprendre la saison, après le break forcé par le Covid. « Heureusement qu’à Malonne, c’est une bande de copines et on s’y sent vraiment bien. Car au départ, il ne faut pas oublier que cette équipe montait de P2 et l’objectif était le maintien. L’arrivée de ma sœur, que je force depuis quelque temps de reprendre, a fait énormément de bien au groupe et à moi aussi personnellement. Mais pourquoi je ne suis pas venue plutôt à Malonne (rires) ? » Fer de lance de l’attaque malonnoise, Mairy a dû faire face à une défense particulière de la part de Boninne. « Malgré cette élimination, nous étions contentes de notre parcours. L’ambiance au sein du groupe est géniale, on se retrouvait toute ensemble après les matches. Et puis, on pourra compter sur quelques renforts la saison prochaine pour viser plus haut, en espérant amener des jeunes à Malonne. » En effet, les Vertes pourront compter sur les renforts de Danaé Collin (Namur), Alexia Debisschop (Boninne), Pauline Bloquiau et Lauriane Robinet (Ohey).J.Ma