Vainqueur de la manche aller, via des buts de Gilsoul et Libert, Évelette aura à cœur de confirmer sur son terrain et assurer la montée en P1. " De fait, on a pris une option mais je me méfie des Gembloutois qui nous ont malmenés en seconde mi-temps, avoue Olivier Cauz. Il faudra éviter de se prendre un goal dans les premières minutes. Il faudra rester calme, patient et bien organisé. Je ne pourrai compter sur Bastien Gilsoul, suspendu. On perd là un atout offensif qui sait faire mal en contre. Monteleone, qui revient de blessure, devra faire le boulot comme il sait le faire."

Dans ce tour final, les Jaunes se sont aussi bonifiés en défense. " On a planté neuf goals et concédé un seul. Les changements apportés portent leurs fruits. Notre gardien Ponlot est revenu à son meilleur niveau. De quoi rassurer les défenseurs." Chez les Bossiérois, on veut croire à la remontada. " Si on n’a pas été très bon au premier acte, on a bien relevé la tête après la pause avec une latte et un poteau, souligne Michaël Noël. Nous ne sommes pas morts. On veut croire à la remontada et les gars doivent tout donner pour ne pas avoir des regrets. On se doit de réagir mais pas n’importe comment. Il faudra bien évidemment mettre la pression dès les premières minutes tout en évitant de se faire piéger en contres. À nous de trouver le bon équilibre." Le coach disposera de son effectif au grand complet.