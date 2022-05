Le retour de «l’acro» à Malonne

Vendredi dernier, les étudiants en deuxième baccalauréat avaient un rendez-vous des plus importants. Comme chaque année, sauf en 2020, où l’édition est totalement annulée et en 2021, où elle se déroule seulement face aux professeurs, les étudiants présentent publiquement leur examen d’acrogym et de danse. Répartis en groupe de plus ou moins huit, ils créent, du thème à l’élaboration des figures en passant par les transitions et la musique, un spectacle de plus ou moins six minutes présenté face aux professeurs de l’option et un public composé de la famille, des amis, mais également des anciens de la section. Si quelques éditions ont dérogé à la règle, et se sont déroulées au Hall Octave Henry ou encore à la Marlagne, c’est souvent au Hall Saint-Berthuin, à Malonne, que tout ce petit monde se retrouve.

Le capitaine du fond de Malonne

Cette année encore est un beau cru, avec une édition sold out et plus de 800 tickets vendus pour assister au spectacle. Il faut dire que c’est la dernière édition d’un pionnier de la section, Stéphane Baume, professeur d’acrogym mais également coordinateur de la section pendant de longues années. La pension est proche pour le Malonnois, qui n’a pas ménagé ses efforts durant sa carrière, en formant les futurs professeurs d’éducation physique de la région. Depuis 1999, il est le capitaine qui a marqué le fond de Malonne, avec d’autres matelots à ses côtés. Et cette année, Stéphane Baume est acclamé et mis à l’honneur par ses étudiants actuels, mais également par les anciens, venus lui présenter une "proue de bateau", figure emblématique de l’acrogym.

Avec ce départ emblématique, la section ne s’arrête évidemment pas, mais le flambeau sera cédé.