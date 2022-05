La P2 pour le vainqueur, la P3 pour le vaincu

Comme les deux premiers matches se sont soldés par des partages, la formation qui l’emportera demain rejoindra la P2. En cas de partage, les calculettes fonctionneront. Et dans ce cas, Grand-Leez va « monter » à 3-3 pour éliminer Onhaye B et évoluer en P2. « Depuis des semaines, on enchaîne les matches solides, confie le coach gembloutois Ludovic Charles. On montera sur le terrain sans la moindre pression. Cela devrait nous permettre de livrer une belle prestation pour ne rien regretter au terme des nonante minutes. Dans pareille rencontre de tour final, le jeu est différent, si bien qu’il est difficile d’émettre un pronostic. Si on sera déçu en cas de défaite, notre saison est déjà une réussite ». Si Albert est blessé, Depireux, Renson et Halleux sont incertains.