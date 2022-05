«Ce podium représente beaucoup!»

Mais il a su tourner la page, oublier cette déception pour se remotiver pour ses prochains objectifs. Comme le championnat provincial, planifié à Blaimont, au début du mois de juin. Mais aussi les courses de côtes, dont la première dans le viseur sera celle d’Herbeumont. "J’aime les courses qui grimpent" , ajoute le petit frère du triathlète Victor Alexandre (ancien coureur cycliste, également affilié au club de Marchovelette à l’époque).

Présent ce jeudi sur le Championnat de Wallonie (soit celui des coureurs affiliés à la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles) organisé à Escanaffles, où il s’est classé vingt-cinquième sur les septante-quatre engagés, il mettra le cap dimanche sur un autre Championnat, celui de Belgique. "Je n’en ai pas fait un objectif, car le parcours sera tout plat, très roulant", précise-t-il.

Comment a-t-il obtenu son podium à Walhain? "Je suis parti dans la bonne échappée , répond-il. Nous arrivons pour la victoire. Le vainqueur (NDLR: Wout Vandenbossche) a produit son effort dans le dernier virage et a créé un écart, car le coureur derrière lui a laissé un trou. Je me classe troisième, derrière Tom Breyer. J’étais satisfait de ma course. Et de ce podium."

«J’ai assez bien roulé»

Volontaire et déterminé à aller chercher un résultat, il n’avait pas compté ses efforts en début d’épreuve. "Il y avait une échappée dangereuse dans la première partie de la course , explique-t-il encore. Avec deux coureurs de Sprint 2000 Charleroi, Baptiste Snoeks et Oscar Dopchie, mais aussi Tom Vuylsteke." Soit un solide groupe, de costauds. "Ils avaient une belle avance et j’ai eu peur que la course soit terminée. J’ai alors tenté d’organiser la poursuite au peloton, j’ai assez bien roulé. Et nous avons su faire la jonction." Ensuite, Arthur Alexandre n’a pas loupé le bon coup.