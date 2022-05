Warnant et Senzeilles font le plein

Warnant, qui n’a fait qu’une bouchée de Tangissart, la lanterne rouge, revient à hauteur d’Aisemont. Les Mosans ont régalé leurs supporters en offrant un festival de balles outres.

Avec l’unité conquise, Presgaux monte sur le podium et reste ainsi en course pour la balle du Gouverneur. "On a sauvé l’essentiel, avoue Julien Froment, qui malgré la douleur, a pu tenir sa place au fond. On retrouvera Bauduin pour aller à Senzeilles dimanche."

Senzeilles a également frappé un grand coup face à Pironchamps A. Les quatre premiers jeux montèrent à la limite et tombèrent dans l’escarcelle des visités. " On n’a pas de réussite, lance André Legrain, de Pironchamps. On ne parvient pas à accrocher le moindre jeu de 40-40. Contre Aisemont, on en avait perdu sept."

Plus performant dans les petits coups, Senzeilles fila ainsi à 9-0, avant de concéder l’unique jeu sur trois livrées fautives d’Eddy Charloteaux. Avec dix unités, la bande à Gobron se replace dans le quatuor de tête.

Autre candidat à la balle du Gouverneur, Mont-Gauthier a galvaudé un point à Pironchamps B. " On est menés 4-2, sur des erreurs au service et à la frappe", souligne Christian Schmit. Les jeunes Rochefortois ont toutefois relevé la tête pour virer en tête au repos (4-7). Les Farciennois sauvèrent le point à 5-8.