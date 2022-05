Première victoire de Purnode, le choc pour Sart-en-Fagne

Nil 7 – Meux 13

Le trio visiteur Dumont-Zicot-Dubois fait la différence sur le rectangle pour s’isoler à 2-7 au repos. À la reprise, les Meutis, sans Troonen, connaissent leur traditionnel passage à vide, qui permet aux Nilois, emmenés par l’incontournable Lelièvre, mais toujours privés de Marchal, de sauver l’unité à 6-11.

Denée 6 – Purnode 13

Les huit premiers jeux sont partagés. En respectant mieux les lignes face au vent, les "Brasseurs", sous la houlette des frères Buzin et Denis, opèrent la cassure à 4-10. Grâce à Huicq, Pochet et Mahy, les Molignards sauvent la mise à 6-11. Purnode enlève ainsi une première victoire.

St-Servais – St-Denis ce vendredi

Saint-Servais, toujours privé de Xavier Cornille et de Kévin Génicot, blessés, recevra Saint-Denis au grand complet, ce vendredi à 18h.

Aldegonde 13 – Thy 5

Mont-Sainte-Aldegonde fait la loi sur le rectangle avec le duo D’Hondt-Tom Dehu, pour s’envoler à 7-3 au repos. Les "Métallos", particulièrement fautifs sur le tamis, caressent le point à 11-5, avant de baisser pavillon. " On s’est désuni", lance Thomas Delsipée.

Sart 13 – Vodelée 7

Après le partage des jeux initiaux, les Sartois, avec le duo Loudèche-Anciaux intraitable sur le rectangle, opèrent la cassure pour filer au repos sans autre concession. " On a chargé le foncier Meddour, qui a ensuite permuté avec Martin", confie Jérémy De Martin. À la reprise, Gerboux prit le petit milieu, avec Dispa au grand. Un changement payant puisque Vodelée relança le suspense à 7-6. Anciaux permuta avec Thiry et Sart s’envola à 11-6. Les Frontaliers accrochèrent un dernier jeu (11-7), avant de renoncer. L’arbitre Pascal Riboux s’est blessé à 5-3 et a cédé le sifflet à M. Navaux.

Stave 13 – Maubeuge 11

La première armure fut particulièrement disputée et Stave, qui saluait le retour de Damien Dechamps, excellent sur le tamis, réussit à virer en tête (7-6). Les "Nordistes" renversèrent la vapeur à 7-8, mais les Stavois, autoritaires sur le rectangle avec le duo Cat-Magis, se détachèrent à 11-8. Maubeuge refusa d’abdiquer et recolla à 11-11, avant de craquer sur les livrées de Lambot et Dechamps.

Matagne 6 – Pironchamps 13

Les jeux allèrent en partage jusqu’à 4-4. Sous l’impulsion de Moray, Pironchamps opéra alors la cassure pour s’isoler à 4-10. Les Farciennois approchèrent du but à 5-12, avant de laisser filer le point.