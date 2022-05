Planois manque le point

C’est à nouveau la soupe à la grimace chez les Biesmois. Déjà privés des services de Close, blessé, les Biesmois ont dû composer sans Benjamin Haubruge, blessé au mollet. Van Nuffelen a pris le fond, Geens le grand milieu et Alexis Perveux le petit. Après le partage des jeux initiaux, Planois renverse la vapeur à 3-2. « On mène 40-15, mais on ne peut conclure et Ninove en profite pour s’isoler à 3-5 », avoue Benjamin Haubruge, Les visités gardent le contact à 4-5, avant de flancher sur le rectangle. « On n’a pas réussi à frapper les balles importantes. » Ninove, avec Verkoelen impressionnant au rechas, s’envole à 4-9. Planois accroche le cinquième jeu, mais ne parvient pas à sauver le point. « On aurait dû le prendre en première armure. Au second acte, nous avons eu trop de déchets au service. » DO