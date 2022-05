Performance rochefortoise

Nouvelle performance des Rochefortois, qui ont ramené la victoire de Baasrode. « On livrait contre le vent, une véritable tempête, avoue Steve Soquette. Nous avons évolué avec Corentin Schmit au fond, Piérard au grand milieu et Tristan Schmit au petit. » Mont-Gauthier s’isolait à 1-3. Les Flandriens recollaient à 3-3 et 5-5, pour finalement virer en tête au repos (7-6). « Au deuxième acte, nous avons cherché à rester le plus longtemps possible sur le rectangle, confie Tristan. Nous avons super-bien répondu, tout en limitant les erreurs sur le tamis. » Après une nouvelle égalité à 8-8, Mont-Gauthier opérait la cassure, avec le duo Tristan Schmit-Piérard, performant au rechas. « On était venu pour un point, on repart avec deux. C’est super, avant de recevoir Maubeuge. » DO