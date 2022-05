Mont-Gauthier confirme à Baasrode

L’Ascension a débouché sur quelques résultats marquants, à commencer par le succès remporté par Mont-Gauthier à Baasrode. Cela peut sembler d’autant plus étonnant que les Namurois composent désormais sans leur frappeur Dooms, victime d’une fracture de la main. "Sans Yoris, il nous a fallu modifier nos batteries. À partir du moment où on livrait contre le vent, nous avons tous avancé d’un cran pendant que Corentin Schmit prenait le derrière , explique Thomas Piérard. Il faut reconnaître que nous avons bien frappé. Xavier (Fiasse), Tristan (Schmit) et moi avons rechassé de nombreuses balles entre les perches. Nous avons aussi commis moins de fautes à l’envoi que les Termondois. Nous aurions pu conclure plus vite, à 9-12. Baasrode s’est rapproché à 11-12, mais nous avons encore fait la différence au rectangle, dans le dernier jeu de Tristan."