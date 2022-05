Les «Gadis» déchaînés

Après une première armure très disputée, Aisemont a haussé le ton sur le rectangle pour signer une sixième victoire de rang. Avec le vent contre la livrée, les « Gadis » choisissent d’évoluer avec Romuald Denis au petit milieu, Julien Doucet au grand et Sylvain Denis au fond. Chez les « Sabotiers », Froment retrouve sa place au fond. « On a profité des erreurs des Fossois pour mener 2-0 », avoue Julien Froment. Les Sambriens corrigent le tir et renversent la vapeur à 3-5. Presgaux s’accroche à 4-5 et 5-6, avec Damien et Mathieu Fouarge performants sur le rectangle. Les « Oranges » sauvent le point à 5-8, avant de craquer, ne prenant qu’un jeu de 40 partout sur quatre. Aisemont se déchaîne sur le rectangle, avec Romuald Denis impérial au pivot, pour s’envoler à 7-13. DO