Grand-Leez: quelle fin de saison!

Avec trois victoires en autant de finale, François Boigelot jubilait: "C’est un beau ratio, non? Plus sérieusement, on a eu plus difficile avant la pause. Biesme a 5 ou 6 belles occasions et nous deux grosses. On a la chance de marquer au bon moment. Mais en deuxième, le coach a bien corrigé les erreurs et on a remonté sur le terrain avec des lignes bien plus serrées. Biesme a eu le ballon mais pas d’occasion. On a senti qu’on gérait, surtout une fois le 2-0. On a répondu à Biesme, qui nous avait un peu chambrés. À Grand-Leez, on sait se déplacer pour faire la fête aussi…"

Axel Boreux concluait: "C’est ma deuxième victoire avec Grand-Leez, après celle sur le terrain de Gedinne. On est bien rentré dans ce match avant que Biesme n’hausse le rythme et nous presse plus haut. Mais en deuxième, défensivement, on s’est montré beaucoup plus costaud. Franchement, on sentait la confiance, on aurait encore pu jouer 15 minutes, on aurait tenu le zéro."