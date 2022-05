Le doublé coupe-championnat pour Malonne

Après avoir ceuilli les lauriers, les Malonnoises ont remporté jeudi, la coupe de Belgique contre Anvers, dans la salle de Diest. Une rencontre indécise. Si les Anversoises menèrent 2-1, les protégées de Vincent Duvivier réussirent à recoller grâce à la victoire dans le double et à prendre l’avance via Mikaylova, qui remporta ses simples. Eloïse Duvivier échoua dans la belle face à Devos et Anvers égalisa à 3-3 mais Natacha Koszulap sortit le grand jeu face à la N.2 en trois sets pour soulever le trophée. « La victoire est méritée, avoue Vincent Duvivier. La note aurait pu être plus lourde. » Les résultats : Gertenbach (As4)-Duvivier (B0) 3-2 (1-0); Cmiguelskaia (A9)-Mikhaylova (As3) 0-3 (1-1); Devos (A13)-Koszulap (A8) 3-1 (2-1); Gertenbach-Devos – Mikhayloa-Kowszulap 1-3 (2-2); Gertenbach-Mokhaylova 2-3 (2-3); Devos-Duvivier 3-2 (3-3); Chmiguelskaia-Koszulap 0-3 3-4. DO