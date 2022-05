Arbitre: Bonanno

Cartes jaunes: Wauquaire, Gilissen, Devigne, Mollet, Servidio, Nitelet.

Buts: Wauquaire (1-0, 37e), Trigaux (2-0, 70e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Wauquaire, Quevrin (67e Trigaux), Ligot, Gilissen (92e Martin), Devigne, Grégoire, Boigelot (79e Gilles), Boreux (87e Lefevre), Ayika (71e Demoulin).

BIESME: Nicolas, Mollet, Fabris, Servidio, Nitelet (84e Hennaux), Lotte (71e Digiugno), Dunesme, Dardenne (71e Lamsaiah), Lisot (77e Nameche), Blanchard, Chamkha (90e Graulus).

Il suffisait que les Biesmois l’emportent, comme il y a une dizaine de jours lors de la finale du tour final, pour célébrer la victoire à domicile. Mais ils sont tombés sur un os, du nom de Grand-Leez. De par leur expérience en Coupe, les Verts ont mené au score du début jusqu’au terme de cette finale sous haute tension. "On est tombé sur une belle équipe de Grand-Leez, avoue le coach biesmois Xavier Thiry. Comme je l’avais dit, cette finale allait se jouer sur des détails. Grand-Leez marque sa seule occasion en première période, alors qu’on dominait les échanges. On a essayé de mettre du rythme en deuxième période pour revenir au score mais on s’est fait avoir en contre. Ce deuxième but nous fait mal. Ensuite, grâce à son expérience, Grand-Leez a pu gérer la fin. C’est triste, à domicile…"

Dany Verkamer avait prévenu, il allait changer son fusil d’épaule au niveau de son système de jeu par rapport à leur dernière confrontation au tour final. Et c’est ce qu’il a fait en plaçant Quevrin en attaquant de pointe à la place de Wauquaire. Un système qui porte ses fruits dès l’entame, les Grand-Leeziens semblent mieux organisés et ne tremblent pas face aux incursions de Dardenne et Servidio. Seulement, après 15 minutes, les Biesmois s’adaptent et inversent la tendance. La première occasion cadrée vient des pieds de Dunesme. Dans la foulée, Quevrin lui rend la pareille mais Nicolas veille au grain. Si les Biesmois remportent la majorité de leur duel, ils vont néanmoins se faire surprendre à quelques minutes du repos. À la 37e, Boigelot centre dans l’axe et Wauquaire est placé au bon endroit pour fusiller Nicolas, sous l’acclamation du kop grand-leezien. Lotte tente par deux fois de remettre les équipes à égalité mais Legrand reste vigilant.

Au retour des vestiaires, les Djobins augmentent le rythme pour tenter de revenir dans le coup mais ce sont les Grand-Leeziens qui se montrent plus réalistes et plus concrets. Boreux, puis Wauquaire de la tête, alertent Nicolas après seulement quelques minutes. Finalement, alors qu’il vient tout juste de rentrer, Trigaux offre le deuxième but gembloutois à la 70e. Un véritable coup de massue pour l’équipe locale, qui tente de réagir via Servidio mais Legrand tient sa cage. Malgré les incursions biesmoise, la défense des Verts tient le coup jusqu’au coup de sifflet final. La Coupe est dans la poche de Grand-Leez pour la troisième fois depuis 2015. La fête peut battre son plein. Une fête qui a malheureusement été ternie par une bagarre générale qui a éclaté en fin de match. La police a dû intervenir. " Cela gâche tout , lance le coach victorieux, Dany Verkamer, qui a pu soulever sa 5e Coupe en tant que coach. Quand on voit ça, on n’a même pas envie de la fêter. Mais pour en revenir au match, l’entame était très partagée mais nous avons inscrit le premier but qui nous a libérés. En deuxième période, nous avons émergé physiquement. Je suis fier de mes joueurs et des supporters qui nous ont suivi toute la saison."