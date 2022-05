Une 4e finale en 7 ans pour Devigne

Les deux autres finales, en 2017 à Flawinne et en 2018 à Gedinne, se sont par contre mieux terminées pour les Grand-Leeziens. "J’espère qu’en fin de semaine, le ratio victoires/défaites sera toujours positif pour moi, sourit le défenseur, qui était à deux doigts de manquer ce rendez-vous à cause d’une blessure à la cheville occasionnée le 15 mai dernier lors de la finale du tour final face à…Biesme. Quand j’ai senti ma cheville partir lors de ce match, j’ai directement pensé à la Coupe… J’avais peur de ne pas pouvoir la jouer. J’ai mis de la glace, j’ai fait plein de séances de kiné et normalement, elle devrait tenir le coup ce jeudi."

Pour ce spécialiste des finales de Coupe, l’ambiance est très particulière à ce stade de la compétition. "Il y a énormément d’adrénaline, ajoute-t-il. On est porté par la foule. Grand-Leez est un village fédérateur: autant les jeunes du club que les vieux de la vieille viendront nous encourager. C’est d’autant plus gai qu’on jouera à l’extérieur. On viendra en car, tout comme nos supporters. Au total, quatre cars et près de 250 supporters feront le déplacement à Biesme. Ça va être chaud!"

Une revanche à prendre

Les Grand-Leeziens ont d’ailleurs une revanche à prendre sur la finale du tour finale, perdue (1-2) il y a dix jours. « Cela ajoutera du piment à cette finale, lâche Renaud Devigne. On a une revanche à prendre au niveau de l’envie. On manquait de gnac. Ce qui fera la différence lors de cette finale? On doit absolument jouer notre jeu et ne pas stresser par rapport à l’enjeu. On doit également trouver une solution sur Paulin Dardenne, qui nous avait plantés deux buts au tour final. J’espère qu’il n’aura pas les mêmes jambes (sourire). Cette fois, on aura l’appui de notre équipe B pour cette finale, alors qu’il y a dix jours, elle jouait en même temps que nous. Biesme, avec tous ses supporters, était quasi à domicile. C’est certain, ce sera différent ce jeudi. »

«Le douzième homme aura son importance»

Dany Verkamer, le T1 «visiteur», attend de ses joueurs qu’ils relèvent la tête, après le récent revers contre les Biesmois. «Devant leur public, l’adversaire du jour voudra confirmer. Mais n’auront-ils pas trop la pression sur leurs épaules? Certes, j’aurais préféré jouer cette finale sur terrain neutre, mais c’est comme ça. Ne nous trouvons pas d’excuses et cherchons-y une motivation supplémentaire. Le douzième homme aura son importance, mais il est prévu que quatre cars fassent le déplacement, en plus de ceux qui viendront par leurs propres moyens. Après ces 90 minutes, voire plus, nous serons en vacances. Alors, autant bien les commencer en soulevant le trophée.»

Afin de préparer au mieux les troupes, le programme avait été allégé, avec deux séances la semaine dernière et la participation du groupe à l’organisation du sixte, vendredi, avant un week-end de congé et un entraînement léger l’avant-veille de cet ultime rendez-vous.

«À cette période de l’année, les joueurs sont prêts, physiquement. Il vaut mieux travailler le mental, pour ne pas passer à côté et terminer en beauté une belle saison au final…» G.L.