Sylvain Moniquet: «J’ai voulu récupérer un peu»

"Le départ a été très difficile, avec neuf kilomètres à sept pour-cent, dans le froid", raconte le grimpeur namurois. "Il faisait à peine sept degrés, il pleuvait. Ce n’était pas évident. Comme ce n’était pas dans mes plans d’aller dans l’échappée, je suis resté dans le peloton. Je voulais récupérer un peu après mes dernières échappées. J’ai donc continué à mon rythme: je ne sais pas être tous les jours dans l’échappée."

Il s’est classé 46e, à un peu plus de seize minutes du vainqueur, le Colombien Santiago Buitrago. "Je n’ai pas essayé de suivre les meilleurs, mais je n’ai pas voulu terminer dans le grupetto", ajoute le jeune coureur namurois. "Je suis content que les étapes difficiles soient passées. Je me réjouis d’avoir une étape plus calme ce jeudi."

Avec un profil moins difficile, entre Borgo Valsugana et Trévise. Pour une dernière chance pour les sprinters ou pour les baroudeurs. Un dernier répit avant deux nouvelles étapes de montagne et le contre-la-montre final à Vérone, dimanche.