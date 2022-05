Saint-Servais doit stopper l’hémorragie

En nationale 2 , Planois, qui a dû se contenter d’un point à Sirault, reçoit Ninove, qui ne compte qu’une défaite et occupe la troisième place. Les Biesmois devront se montrer plus performants dans les quinze décisifs, pour espérer sauver le point.

Sans fautes au service, en début de seconde armure, les Saint-Servaitois auraient sans doute pu viser plus, à Genappe. Ce jeudi, les protégés de Victory Lelièvre, qui était présent, accueillent Oeudeghien. Quatrièmes avec dix unités, les Hennuyers ont signé leurs succès à Planois, contre Biévène et Brussegem, et restent sur une victoire à trois points face à Kastel. Avec le retour de "Coco", Saint-Servais se doit de stopper l’hémorragie et offrir un deuxième succès à ses supporters.

En nationale 3 B , Aisemont, qui se retrouve seul au commandement après sa victoire à trois points à Pironchamps A, fait figure d’épouvantail. Les "Gadis", puissants sur le tamis et particulièrement performants sur le rectangle, sont bien partis pour rejoindre Namur le 15 août et ensuite viser le titre pour retrouver la nationale 2. Ce jeudi, ils se déplacent à Presgaux, où ils devraient conserver leur brevet d’invincibilité. " C’est un gros morceau, avoue Damien Fouarge, qui a dû tenir le fond face à Warnant. Je me suis plutôt bien débrouillé, avec quelques outres. On espère toujours que Julien pourra jouer. Dans le cas crontraire, on reprendra le même trio de frappe. On visera les six jeux."

Senzeilles offre l’hospitalité à Pironchamps A, qui n’a pas eu voix au chapitre face à Aisemont. "Après notre défaite à Mont-Gauthier, on n’a plus vraiment droit à l’erreur dans l’optique de la Balle du Gouverneur, confie Laurent Gobron. Sur notre ballodrome, on doit viser la victoire et, si on peut rafler la mise, ce sera du bonus."

En visite à Pironchamps B, qui ne compte qu’une victoire, Mont-Gauthier devrait confirmer son succès signé à Villers.