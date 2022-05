Denée et Purnode, en quête d’un premier succès

La lutte entre Denée et Purnode opposera deux formations en quête d’un premier succès. Les "Brasseurs" ont encore bu le calice jusqu’à la lie contre Fosses (3-13). "Suite aux absences de Lurkin, parti en Afrique pour son boulot, et d’Andy Buzin, pour un problème de santé, nous avons appelé un gars de R3 à la rescousse, précise Mike Denis. La guigne nous accable depuis le début du championnat. On devait gagner contre Havrenne en menant 11-8, avant de perdre tout notre allant. Je suis en train de vivre un remake de la dernière saison à Emines. J’espère que nous afficherons un regain de motivation à Denée, même si Geoffray est encore absent."