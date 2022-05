volley-ball : un plateau provincial plus fourni

Chez les garçons aussi, l’augmentation est significative et ce, "malgré" la montée de deux formations en promotion (Ciney et Lesse & Lhomme A). Avec dix équipes supplémentaires, la province pourra présenter une P3 à treize, en comptant la sélection.

Par ailleurs, on a également appris que l’équipe de Promotion dames de Jemeppe passait dans la série B, avec les autres teams namurois.

Les séries provinciales

P1 dames: Namur C, RNVA, RNVB, Romedenne A, Anhée A, Anhée B, Ciney B, Gedinne A, Gembloux, Jemeppe B, Tellinam A, Doische A.

P2 dames: Arsimont, Floreffe B, Le Roux A, Lesse & Lhomme B, Dinant A, Romedenne B, Ciney C, Jemeppe C, Tellinam B, Doische B, Ohey B, Ohey C.

P3 dames: Floreffe C, Le Roux B, Lesse & Lhomme C, Namur D, Dinant B, Romedenne C, USVCouvin A, Anhée C, Ciney D, Profondeville A, Tellinam C, VSport, Sélection.

P4 A dames: Floreffe D, Namur E, Dinant C, Ciney E, Gembloux E, Jemeppe D, Profondeville B, Ohey D.

P4 B dames: Beauraing B, Romedenne D, USVCouvin B, Gedinne B, Gembloux D, Jemeppe E, Tellinam D, Ohey E.

P1 messieurs: Namur B, Anhée A, Arsimont, Beauraing A, Doische A, Floreffe B, Jemeppe B, Lesse & Lhomme B, Ohey A, Walhain D.

P2 messieurs: Anhée B, Beauraing B, Ciney B, USVCouvin, Doische B, Gembloux B, Havelange, Lesse & Lhomme C, Ohey B, Le Roux A.

P3 messieurs: Dinant, Floreffe C, Floreffe D, Le Roux B, Lesse & Lhomme D, Namur C, Namur D, Gembloux C, Jemeppe C, Tellinam, Ohey C, Walhain E, Sélection.